Volkslied und Mundart im Fokus

Hunderte Besucher beim Wälderabend des Heimatpflegevereins Bregenzerwald.

Das Bregenzerwald-Heft ist die wichtigste Publikation des Heimatpflegevereines Bregenzerwald. Das Jahrbuch wird seit der Vereinsgründung jährlich aufgelegt. Neben den Vereinsnachrichten wird über Geschichte, Gegenwart und Zukunft sowie über diverse Veranstaltungen der Talschaft berichtet. Schriftleiterin Lieselotte Hammerer stellte den Besuchern die Autoren des neuen Bregenzerwald-Hefts persönlich vor. In der aktuellen Ausgabe beschäftigt sich ein ausführliches Kapitel mit der Geschichte der Wälder Chorgemeinschaft Egg. Der Historiker Georg Sutterlüty präsentierte den von ihm verfassten Beitrag in Kurzform. Chorobmann Mario skizzierte das vergangene Jubiläumsjahr der Wälder Chorgemeinschaft und bedankte sich bei allen Sängerinnen und Sängern für ihr großes Engagement. Mit Bregenzerwälder Mundartliedern verlieh die Chorgemeinschaft unter der Leitung von Elisabeth Marxgut dem Abend eine feierliche Note.

Bereits in der 4. Auflage wurde das Buch „Bregenzerwälder Lieder & Jodler“ neu herausgegeben. Evelyn Fink-Mennel präsentierte die Neuauflage des „legendären grünen Büchleins“, das in der Erstauflage 1957 von dem Lehrer Adolf Metzler handgeschrieben in Heftform herausgegeben wurde. Aus dem Altbestand der letzten Ausgabe wurden 22 Lieder und Jodler übernommen und mit neuem Liedgut ergänzt. Musikalisch begleitet wurde die Präsentation von Evelyn-Fink-Mennel, Anton Lingg, Ulrich Troy sowie Wilma und Isabella Fink. Mit dem gemeinsamen Singen der Lieder „Dor Obad goht übor i d’Naht“ und „Gemmer no an Reiseachtel“ von Ulrich Troy klang der Wälderabend gemütlich aus.