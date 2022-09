Volksfeststimmung auf der Rankweiler Gastra

Tausende Besucher pilgerten auf das Festgelände und feierten endlich wieder die traditionelle Kilbi.

RANKWEIL. Mehrere tausende Bürger und Menschen aus dem Raum Vorderland und Feldkirch, darunter natürlich die Rankweiler Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall mit Gatte Marco, Vizebürgermeister Andreas Prenn mit Gattin Cornelia, Übersaxen „Noch“-Gemeindeoberhaupt Rainer Duelli und die Rankweiler Gemeinderäte Helmut Jenny und Karin Reith, pilgerten auf das große Festplatzgelände der Rankweiler Gastra um das traditionelle Volksfest am ersten Wochenende im September zu besuchen. Die Freude über eine ganz normale Festveranstaltung nach der zweijährigen Absage, war Jung und Alt deutlich anzumerken und ließ die Herzen höher schlagen. Die Volksbank Turnerschaft Rankweil mit Obmann Alexander Sonderegger an der Spitze und mehr als hundert freiwilligen Helfern vom Klub und anderen Vereinen sorgte für einen perfekte Organisation und einen professionellen Ablauf des Kultevents. Seit vielen Jahrzehnten macht die AH-Truppe der TS Rankweil den Auf- und Abbau der Veranstaltung. Die Rankweiler Kilbi sprengte bei dieser Auflage den Rahmen. „Unter meiner Ära war das sicher die mit Abstand Beste und unser neugestaltetes, zweitägige Programm gab uns in vollen Zügen vollends gerecht. Es haben erstmals auch Generationen mit vielen Jugendlichen und Erwachsenen ohne Fehl und Tadel zusammen gearbeitet“, war TS Rankweil „Boss“ Alexander Sonderegger voll des Lobes. „Die Rankler Kilbi gehört einfach auf die Gastra und nicht auf den Marktplatz und in den nächsten Jahren wollen wir und die Bürgermusik als zweiter Veranstalter den guten Standard halten und immer etwas Neues präsentieren“, fügt er hinzu. Die Gastra wurde von den Jugendlichen regelrecht gestürmt. Der neue Vergnügungspark bot den Kindern und Jugendlichen endlich wieder den Alltag für ein paar Stunden zu genießen und sich wohl zu fühlen. Sehr gut angenommen wurde auch der ins Leben gerufene Vereinstag. Dreizehn Rankweiler Vereine boten einen Einblick in ihre Aktivitäten, präsentierten ein relativ großes Unterhaltungsprogramm und wollen neue Aktive gewinnen. Ein Highlight der Rankweiler Kilbi bei der Wiederauferstehung war der Einmarsch über das ganze Festplatzgelände der Bürgermusik Rankweil mit Kapellmeister Werner Lins zum legendären Frühschoppen. Für die musikalische Umrahmung sorgte nicht nur die Bürgermusik auch die Partyband Wolkenbruch und Imitation brachte mit den Liedern und Songs viel gute Stimmung ins gut gefüllte Zelt. Der Erlös der Rankweiler Kilbi mit der Turnerschaft Rankweil geht an den Nachwuchs des Veranstalter. Die Anschaffung von mehreren kostenspieligen Utensilien steht dabei im Fokus. Immerhin ist die TS Rankweil mit vierhundert Aktiven im Nachwuchs und 250 Menschen in der Allgemeinen Klasse der größte Sportverein in der Marktgemeinde Rankweil. Sechzig ehrenamtliche Trainer bieten der Jugend eine große Vielfalt an sportlichen Tätigkeiten und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.VN-TK