Volksfeststimmung auf der Gastra

Rankler Kilbi lockte zahlreiche Besucher

Rankweil. Ein absoluter Fixpunkt im Rankweiler Veranstaltungskalender ist kurz vor Ferienende die große Kilbi. Veranstaltet immer abwechselnd von Bürgermusik und Turnverein, waren dieses Jahr wieder die Musiker dran. Diese waren mit ihrem neuen Obfrauen Team, bestehend aus Susanne Entner, Isolde Gögele und Eva-Maria Bertschler angetreten und organisierten zusammen mit ihrem Team ein perfektes Wochenende. Unter dem Motto „Wo ma sich kennt – Rankweil VEREINt“ machten am Samstagnachmittag die Ortsvereine den Auftakt. Insgesamt zehn Vereine boten einen Einblick in ihre Aktivitäten, präsentierten ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und warben so im potenzielle neue Vereinsmitglieder. Am Abend spielte schließlich die Tiroler Band „Tschirgant-Duo“ auf und verwandelten das Zelt in eine Partymeile. Barbetrieb und Achtele – Laube schlossen Gerüchten zufolge erst in den frühen Morgenstunden ihre Türen.