Volksbefragung zu Leitspital im Bezirk Liezen

Auch Spital in Schladming wäre von der Zusammenlegung betroffen

Auch Spital in Schladming wäre von der Zusammenlegung betroffen ©APA

Auch Spital in Schladming wäre von der Zusammenlegung betroffen ©APA

Am Sonntag sind 61.953 Stimmberechtigte des obersteirischen Bezirkes Liezen aufgerufen, in einer Volksbefragung über die Errichtung eines Leitspitals in der Gemeinde Stainach-Pürgg abzustimmen. Die SPÖ-ÖVP-Landesregierung plant, mit dem bis 2025 zu errichtenden Leitspital Kräfte und Kompetenz der bisher drei Spitäler im Bezirk zu bündeln. FPÖ und KPÖ haben die Befragung initiiert.

Auch die Grünen befürworten die Befragung. Die 96 Wahllokale sind von 7.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Die Fragestellung bei der Befragung soll lauten: “Soll es im Bezirk Liezen anstelle der bestehenden drei Krankenhausstandorte in Bad Aussee, Rottenmann und Schladming nur mehr ein zentrales ‘Leitspital’ geben?” Ein Ergebnis sollte ab 16.00 Uhr vorliegen.

Das Ergebnis ist rechtlich nicht bindend. Das Leitspital soll bis 2025 um rund 250 Millionen Euro auf der grünen Wiese entstehen. Die im Bezirk befindlichen LKH Rottenmann und Bad Aussee sowie das von der Evangelischen Diakonie betriebene Diakonissenkrankenhaus Schladming sollen Facharzt- bzw. Gesundheitszentren werden.