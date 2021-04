Volksbank Vorarlberg - "stabile positive Entwicklung" im Jahr 2020

Die Volksbank Vorarlberg hat das vergangene Geschäftsjahr 2020 mit einem Betriebsergebnis in Höhe von 5,04 Mio. Euro abgeschlossen.

Im Vergleich zum vorherigen Jahr (2019: 3,71 Mio Euro) konnte demnach ein plus von 35 Prozent verzeichnet werden. Das hat das Geldinstitut am Mittwochabend bekannt gegeben. Vorstandsvorsitzender Gerhard Hamel sprach von einer "stabilen positiven Entwicklung". Man sei in allen Bereichen gut durch die Krise gekommen und habe hohe Risikovorsorgen getroffen, sagte er.