Volksanwaltschaft verlangt Verbesserungen im Strafvollzug

Eine Reihe offener Baustellen ortet die Volksanwaltschaft im Strafvollzug. Neben der Ausweitung des elektronisch überwachten Hausarrests und menschenrechtskonformer Haftbedingungen - an sich sollte der offene Wohngruppenvollzug bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Regel sein - fordert Volksanwältin Gaby Schwarz (ÖVP) vor allem die rasche Umsetzung der Empfehlungen, die eine Arbeitsgruppe zur Suizidprävention ausgearbeitet hat.

Der Jugendstrafvollzug wird schon in wenigen Monaten von der bisher vor allem darauf spezialisierten Justizanstalt (JA) Gerasdorf weitgehend in eine neue Einrichtung in der Bundeshauptstadt übersiedeln und am Standort Münnichplatz an die JA Wien-Simmering angebunden. "Im Juli sollen dort schon die Menschen sein. Das ist extrem spät, extrem schlecht kommuniziert worden für alle Betroffenen", hielt Schwarz fest. Das habe zu Verunsicherungen beim Personal und bei den Insassen in Gerasdorf geführt, "die nicht wissen, wie es mit ihnen weitergeht". Auch die männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Justizanstalt Wien-Josefstadt würden nach Simmering verlegt, die für Burschen bestehende Jugendabteilung in der Josefstadt aufgelöst. Die Mädchen, die dort aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Anzahl auf der Frauenabteilung untergebracht sind, gingen damit allerdings ihrer Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten verlustig - aufgrund des Trennungsgebots können sie nicht am Münnichplatz untergebracht werden. In der Josefstadt wird es aber zukünftig wohl keinen Schulbetrieb und auch keine Betreuungsmöglichkeiten für junge Insassinnen mehr geben, befürchtet Schwarz. Damit sei eine klare Benachteiligung der inhaftierten Mädchen und jungen Frauen evident.