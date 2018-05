Volksanwalt prüft Mathe-Zentralmatura

Aufgrund der sich abzeichnenden schlechten Mathematik-Ergebnisse bei der heurigen Zentralmatura kündigt Volksanwalt Peter Fichtenbauer (FPÖ) ein amtswegiges Prüfverfahren des Bildungsministeriums an.

18 Prozent der Schüler sollen durchfallen

Kritisch gegenüber den Aufgaben und deren Gestaltung äußersten sich in den vergangenen Tagen Eltern-, Lehrer- und Schülervertretern. Einer vom Bildungsministerium Ende vergangener Woche veröffentlichten ersten Erhebung zufolge sind sowohl an den AHS als auch an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) jeweils rund 18 Prozent der angetretenen Schüler durchgefallen. Dieser Zwischenstand bezog sich jedoch erst auf die an das Ministerium gemeldeten Ergebnisse von rund zehn Prozent der AHS und rund 15 Prozent der BHS.