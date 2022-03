VOL.AT-User spenden 17.000 Euro für kleinen Abdülkerim

Das herzzerreißende Schicksal des kleinen Jungen, der für sein Überleben das teuerste Medikament der Welt braucht, bewegte ganz Vorarlberg.

2,3 Mio. Euro kostet die Arznei Zolgensma, die Abdülkerim aus der Türkei dringend zum Überleben braucht. 80 Prozent der Summe sind bereits eingelangt, aber die Uhr tickt für den kleinen Jungen. Denn wenn Abdülkerim zu viel an Gewicht zulegt, kommt er für die Therapie nicht mehr infrage.

Mutter ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Vorarlberger

17.000 Euro sammelten die Vorarlberger innert kürzester Zeit, nachdem die Story auf VOL.AT online ging. Mit folgenden Worte wandte sich die Mutter des todkranken Jungen an die Redaktion, um sich bei allen Spendern und Spenderinnen herzlich zu bedanken:

Ich wünschte, Dankbarkeit ließe sich einfach in Worte fassen. Manchmal reicht ein freundliches Lächeln und manchmal bedarf es an nur eines Worts. Und in meiner Situation gibt es dafür weder Worte noch Gesten. Es ist unendliche Dankbarkeit, die ich für euch empfinde.