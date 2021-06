VOL.AT TV Spezial mit Oberst Michael Bauer

Oberst Michael Bauer, Sprecher Bundesministerium für Landesverteidigung, ist am Donnerstag in einer VOL.AT TV Spezialausgabe - in Kooperation mit dem PRVA - ab 18:30 live zu Gast.

Wie funktioniert die Öffentlichkeitsarbeit beim Bundesheer? Welche Rolle spielt die Vermittlung der Attraktivität des Wehrdienstes in der Öffentlichkeit; insbesondere im Hinblick auf den Nachwuchs und wie wird diese notwendige Vermittlung umgesetzt? Auf diese und aktuelle Fragen wird Oberst Michael Bauer in einer VOL.AT TV Spezialausgabe eingehen, die gemeinsam mit dem PRVA durchgeführt wird.

Ihre Frage an Oberst Bauer

Oberst Michael Bauer wird auch LIVE Ihre Fragen beantworten: Sie können sich über diesen Zoom-Link einwählen und wir schalten Sie LIVE in die Sendung. Sie können aber auch via F&A-Button Ihre Frage stellen.