VOL.AT punktet mit starken Zugriffszahlen und Rekord-Video-Views

Laut der unabhängigen Österreichischen Webanalyse (ÖWA) erzielte die Vorarlberger Nachrichtenplattform VORARLBERG ONLINE (VOL.AT) diesen November eine starke Steigerung der Zugriffszahlen. Im Vergleich zum Vormonat Oktober stiegen die Zugriffe in allen Bereichen, was insbesondere bei den Video-Views für einen neuen Rekord sorgte.

VOL.AT wurde damit im November mit knapp 2 Millionen Endgeräten – sogenannten Unique Clients – besucht, wodurch rund 14 Millionen Visits erzielt werden konnten. Damit bestätigen die Zahlen der unabhängigen Webanalyse erneut wie groß das Interesse der VOL.AT-Userinnen und User zum aktuellen Tagesgeschehen in Vorarlberg und rund um die Corona-Pandemie ist.

Rekord-Monat für die Zugriffe auf Video-Formate

„Diese Rekord-Zahlen bestätigen uns einmal mehr die große Loyalität unserer Userinnen und Usern“, so Marc Springer, Chefredakteur von VOL.AT. Das vielseitige Video-Repertoire setzt sich auf VOL.AT aus gut einem Drittel an Eigenproduktionen und knapp zwei Dritteln an veröffentlichtem Videocontent der Austria Videoplattform (AVP) zusammen.