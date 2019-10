VOL.AT-Portale erreichen so viele Vorarlberger wie noch nie

Für das zweite Quartal 2019 bestätigen die Zahlen der Österreichischen Webanalyse (ÖWA Plus) dem Nachrichten-Portal VOL.AT eine Steigerung der Reichweite von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Laut den ÖWA-Zahlen benutzen 7,5 von 10 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger die VOL.AT-Portale im Monat. So rufen die Userinnen und User monatlich über 40 Millionen Seiten auf und informieren sich über die aktuellen Ereignisse, lesen spannende Berichte oder interagieren mit der Vorarlberger Newsplattform.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung der mobilen Zugriffe. Denn immer mehr Vorarlbergerinnen und Vorarlberger informieren sich auf ihrem Smartphone auf VOL.AT über die gegenwärtigen Geschehnisse aus Vorarlberg und der Welt. So ist die Newsplattform eine mobile Informationsquelle, die überall und jederzeit abgerufen werden kann. Dass VOL.AT immer häufiger vom Smartphone aufgerufen wird, zeigt sich deutlich an der Anzahl der Endgeräte, von denen auf das Newsportal zugegriffen wurde: Mit über einer Million Seitenaufrufe von Mobiltelefonen wurden beinahe doppelt so viele Mobil- wie Desktop-Aufrufe verzeichnet.