VOL.AT macht bei der Lifesaver-Challenge mit

Mit der Lifesaver-Challenge ruft die Leukämiehilfe "Geben für Leben" Menschen im Alter von 17 bis 45 Jahren zur Typisierungsaktion auf.

Der dreijährige Leonhard aus dem Burgenland ist an Leukämie erkrankt. Derzeit muss sich der Bub einer Chemotherapien unterziehen. Seine einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzellenspende. Ein Wettlauf gegen die Zeit: Sollte sein Körper durch die Therapien zu stark geschwächt werden, können ihn auch keine Stammzellen mehr retten.

Auch elf Mitarbeiter der VOL.AT Redaktion haben sich nach der Nominierung zur Lifesaver-Challenge durch die Kollegen der Antenne Vorarlberg an der Typisierungsaktion beteiligt und sind nun in der Datenbank erfasst.

Die Lifesaver-Challenge

Viele Spender gefunden



Die Zahl der Typisierungen steht derzeit bei mehr als 74.000 Menschen. Unter dieser Anzahl wurden bis dato 150 Spender gefunden. Einen Spender zu finden ist also auch bei einer sehr großen Anzahl an Typisierungen ausgesprochen schweirig. Deshalb ist es wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich typisieren lassen. Auf der Homepage von "Geben für Leben" kann jederzeit ein Typiesierungsset angefordert werden.