VOL.AT ist Spitzenreiter unter den regionalen Newsangeboten in Österreich

Die Quartalszahlen der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) bescheinigen der Newsplattform VORARLBERG ONLINE (VOL.AT) ein sehr gutes drittes Quartal. Denn VOL.AT erreicht mehr Nutzer:innen als jedes andere, regionale Nachrichtenangebot in Österreich.

Die Newsplattform darf sich über herausragende Reichweiten-Zahlen freuen: Täglich informieren sich rund 191.000 Menschen auf dem Newsportal über die Ereignisse aus Vorarlberg und der Welt. Somit erreicht VOL.AT täglich knapp 36 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung, was im Vergleich zum zweiten Quartal eine Zunahme von 24 Prozent bei den eindeutigen Nutzer:innen bedeutet.

1.9 Millionen Besucher:innen nutzen die Russmedia-Portale

In den Sommermonaten Juli, August und September erreichten die Russmedia-Portale (VOL.AT, VIENNA.AT, ländlejob.at, ländleimmo.at, ländleanzeiger.at, …) pro Monat über 28 Prozent der Österreicher:innen und somit jede:r vierte österreichische Einwohner:in. Betrachtet man allein das Bundesland Vorarlberg, erreichten die verschiedenen Portale von Russmedia 80,8 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung im Monat. Dies zeigten die veröffentlichten ÖWA-Quartalszahlen (Quartal 3) auf.

Im vierten Quartal geht es für VOL.AT sehr gut weiter

Im vergangenen Monat November wurde laut den ÖWA-Zahlen die Startseite von VOL.AT fast 20 Millionen Mal aufgerufen. Insgesamt wurden über 41 Millionen Seitenaufrufe verzeichnet, was ein großes Interesse der Vorarlberger Bevölkerung an den aktuellen Geschehnissen in Vorarlberg und der Welt aufzeigt.