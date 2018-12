VOL.AT freut sich über Reichweitensteigerung im November

Wie die Österreichische Web Analyse (ÖWA) belegt, konnte VOL.AT im November 2018 die Reichweite im Vergleich zum Vorjahr erneut ausbauen.

Besonders ins Auge sticht die Zahl der Unique Clients (einzelne Geräte): Im Vergleich zum Vorjahr wurde VOL.AT von 32,4 Prozent mehr Geräten genutzt. Insgesamt verzeichnete das News-Portal im November 2018 8,7 Millionen Besuche (Visits), was einer Verbesserung von 11,1 Prozent entspricht. Damit einher geht auch eine Steigerung der Seitenaufrufe. Mit über 46 Millionen Page Impressions im Monat kann VOL.AT die Position als reichweitenstärkstes Online-Portal in Vorarlberg klar verteidigen.

Gemessen werden vor allem die Anzahl der Unique Clients, Visits und Page Impressions. Die Zahl der Visits gibt an, wie viele Clients (Geräte) eine Website insgesamt besucht haben. Hier werden Endgeräte mehrfach gezählt, bei den Unique Clients wird jedes Gerät hingegen nur einmal registriert. Bei den Page Impressions handelt es sich um die Zahl der Seitenaufrufe.

Besucht also jemand mit seinem Smartphone zwei Mal an einem Tag VOL.AT und sieht sich jedes Mal drei verschiedene Seiten an, werden sechs Page Impressions, zwei Visits und ein Unique User registriert.