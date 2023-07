VOL.AT feiert beeindruckende ÖWA-Zahlen im Juni

VOL.AT, das führende Online-Portal Vorarlbergs, meldet einen enormen Anstieg seiner Nutzerzahlen, gemäß den aktuellen ÖWA-Zahlen vom Juni 2023. Dabei zeigt sich insbesondere in der Kategorie der Unique Clients eine bemerkenswerte Performance.

Starker Anstieg der Unique Clients

Laut den neuesten Daten hat VOL.AT insgesamt 1,9 mio. Unique Clients verzeichnet, was einen signifikanten Anstieg gegenüber den vorherigen Monaten darstellt. Hervorzuheben ist hierbei der beachtliche Anteil von Unique Clients, die über mobile Geräte auf das Portal zugreifen. Mit 1,4 mio. Unique Clients aus dem mobilen Sektor steht VOL.AT unangefochten an der Spitze und bestätigt seine Rolle als digitales Leitmedium in Vorarlberg.