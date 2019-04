VOL.AT erreicht 7 von 10 Vorarlbergern im Internet

Die Österreichische Webanalyse (ÖWA Plus) bestätigt VOL.AT für das vierte Quartal 2018 eine Steigerung von über 46 Prozent bei den Nutzerzahlen.

Über 737.700 Besucher (Unique User*) verzeichnete VOL.AT monatlich im vierten Quartal 2018, was einem Anstieg von 46,6 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Zu diesem Ergebnis kommt die offizielle Österreichische Webanalyse (ÖWA Plus). In Vorarlberg erreicht VOL.AT sieben von 10 Internet-Nutzern.

Mobile Nutzer steigen weiter

Auch im vierten Quartal 2018 hielt der Trend zur mobilen Nutzung von VOL.AT in der App oder über einen Smartphone-Browser an. So erfolgten 77,9 Prozent mehr Einstiege von Smartphones oder Tablets als noch im vierten Quartal 2017. “Das ist auch ein eindeutiges Zeichen, dass wir unsere Service-Angebote in der VOL.AT-App und für mobile Endgeräte noch weiter ausbauen werden”, sagt VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer. “Ab sofort bieten wir in der App auch die Spiele – angefangen von SCR Altach, Austria Lustenau über die Regionalliga und Vorarlberg bis hintunter in die 2. Landesklasse – im Liveticker an. Zudem haben wir unseren Ergebnis-Service für die 3. und 4. Landesklasse ausgebaut.”