VOL.AT - Das erfolgreichste regionale Newsangebot in Österreich

Kein regionales Newsportal in Österreich erreicht in seinem Verbreitungsgebiet so viele Menschen wie VOL.AT.

VOL.AT ist das mit Abstand erfolgreichste regionale Nachrichtenportal Österreichs.

Selbst der ORF, inklusive aller Angebote (tvthek, orf.at, vorarlberg.orf.at, …) erreicht in Vorarlberg nicht einmal die Hälfte der Menschen, die sich täglich auf VOL.AT informieren.

Die Quartalszahlen der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) bescheinigen der Newsplattform VORARLBERG ONLINE (VOL.AT) ein sehr gutes viertes Quartal. Denn VOL.AT erreicht mehr Nutzer:innen als jedes andere, regionale Nachrichtenangebot in Österreich.

Die Newsplattform darf sich über herausragende Reichweiten-Zahlen freuen: Täglich informieren sich rund 165.000 Menschen auf dem Newsportal über die Ereignisse aus Vorarlberg und der Welt. Somit erreicht VOL.AT täglich knapp 28,6 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung. Im Monat beträgt die Reichweite ganze 73,6 Prozent.

2 Millionen Besucher:innen nutzen die Russmedia-Portale

In den Monaten Oktober, Novemberund Dezember erreichten die Russmedia-Portale (VOL.AT, VIENNA.AT, ländlejob.at, ländleimmo.at, ländleanzeiger.at, …) pro Monat 29 Prozent der Österreicher:innen und somit jede:r vierte österreichische Einwohner:in. Betrachtet man allein das Bundesland Vorarlberg, erreichten die verschiedenen Portale von Russmedia 77,4 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung im Monat. Dies zeigten die veröffentlichten ÖWA-Quartalszahlen (Quartal 4) auf.

Starker Jänner für VOL.AT

Im Jänner 2023 ist VOL.AT bereits ein guter Start ins erste Quartal des neuen Jahres gelungen.

Über die ÖWA

Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) ist DIE objektive Währung für den Online-Markt in Österreich und genießt das Vertrauen der Werbewirtschaft. Unternehmen und Institutionen, die der ÖWA beitreten, bekennen sich zur Transparenz am Werbemarkt, unterziehen sich einer freiwilligen Prüfung und sind berechtigt, das Prüfzeichen der ÖWA als Qualitätssiegel zu führen.

Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) ist ein auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhender Zusammenschluss von Online-Anbietern und Werbeagenturen und seit 2001 als Verein organisiert. 1998 wurde sie als Kontrolleinrichtung für Online-Medien unter dem Dach des Vereines Österreichische Auflagenkontrolle/ÖAK ins Leben gerufen.

Die Ziele der ÖWA sind die Förderung des Online-Marktes und die Erhebung vergleichbarer und objektiver Daten zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Online-Angeboten für den Werbemarkt. Sie ist ein Instrument, damit eine seriöse Vermarktung von Websites und Apps der Werbeanbieter einerseits, und die zielgruppenspezifische und vergleichbare Mediaplanung für Werbekunden andererseits möglich ist.

Die Datenerhebung wird mit einer leistungsstarken technischen Infrastruktur durchgeführt, die die Zugriffe auf Websites, mobil optimierte Websites und Apps misst. Darüber hinaus erhebt die ÖWA in einer aufwendig durchgeführten Studie die Reichweite und Nutzerdaten der teilnehmenden Online-Angebote.