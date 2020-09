VOL.AT blickt auf einen guten Sommer zurück

Die Zahlen der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) bescheinigen der Vorarlberger Newsplattform VORARLBERG ONLINE einen erfolgreichen Sommer mit vielen Webseiten-Besucherinnen und Besuchern.

Im August haben über zwei Millionen Unique Clients auf das Nachrichtenportal VOL.AT zugegriffen. Als Unique Clients werden die verschiedenen Endgeräte wie Tablets, Computer oder Smartphones bezeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung von knapp 28 Prozent. Die Anzahl der Visits auf VOL.AT stieg im August ebenfalls an: Letzten Monat verzeichnete die Newsplattform knapp 12,3 Millionen Visits. Dies ist eine Steigerung von über 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben sich fleißig über die aktuellen Ereignisse informiert. Dabei haben sie beinahe 50 Millionen Seiten aufgerufen, was verglichen mit dem vorhergehenden Jahr eine Zunahme von beinahe 18 Prozent bedeutet.

Live: Gemeinderatswahlen 2020

Nachdem die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen Mitte März coronabedingt abgesagt wurden, finden sie nun kommenden Sonntag, den 13. September 2020, statt. VOL.AT hat dafür eine eigene Spezialseite eingerichtet: „Den ganzen Sonntag berichten wir in unserer Sondersendung live und haben für die Zuschauer ein spannendes Programm vorbereitet. Neben den aktuellen Hochrechnungen und Ergebnissen führen wir Analysen durch und befragen Experten“, so Chefredakteur Marc Springer. Seien auch Sie am Sonntag live dabei und verpassen Sie keine Neuigkeiten. Alle Hintergrundinfos, aktuellen Ergebnisse und wichtigen Neuigkeiten gibt es auf unserer Gemeinderatswahlen 2020 Specialseite.