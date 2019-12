VOL.AT baut Reichweite weiter aus

Laut den aktuellen Zahlen der unabhängigen Österreichischen Web Analyse (ÖWA) konnte das Vorarlberger Online-Nachrichten-Portal VOL.AT seine Reichweite auch im November 2019 weiter ausbauen.

Weihnachtsstimmung auf VOL.AT: Tolle Ländlepunkte Gewinnspiele, Spendenaktionen und Prämien

Durch das Aufrufen von Seiten, teilen und kommentieren von Beiträgen können Nutzerinnen und Nutzer auf VOL.AT sogenannte Ländlepunkte sammeln und sie gegen exklusive Prämien oder die Teilnahme an Gewinnspielen eintauschen. „Im Hinblick auf Weihnachten gibt es auf VOL.AT aktuell besonders tolle Preise zu gewinnen. Außerdem können Ländlepunkte gespendet werden, die Kindern vom Vorarlberger Kinderdorf einen Skitag im Silvretta Montafon und Weihnachtseinkäufte bei Sutterlüty ermöglichen“, verrät VOL.AT Chefredakteur Marc Springer.

So wurden im November nicht nur verschiedene Adventskalender an treue VOL.AT-Userinnen und User verlost. Bis Weihnachten öffnet sich jeden Tag ein neues Türchen des Ländlepunkte-Adventskalenders. Durch das Einlösen von gesammelten Punkten haben die Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, am jeweiligen Gewinnspiel teilzunehmen und mit etwas Glück einen der vielen Tagespreise zu gewinnen.