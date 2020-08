VOL.AT baut Reichweite im Juli weiter aus

Laut den Zahlen der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) konnte VOL.AT auch im Juli wieder eine Steigerung der Reichweite im Vergleich zum Vorjahr erzielen. Vor allem bei den Seitenbesuchen und bei den Unique Clients.

Bei den Unique Clients, also der Zahl der einzelnen Endgeräte, über die auf VOL.AT zugegriffen wird, ist die Steigerung sogar noch deutlicher: Im Vergleich zum Vorjahr griffen im vergangenen Monat 72,1 Prozent mehr Endgeräte auf die Vorarlberger Nachrichten-Plattform zu. Über insgesamt 2,5 Millionen Smartphones, Tablets und Computer haben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger VOL.AT besucht. Dabei haben sie rund 48,7 Millionen Seiten aufgerufen und sich über das aktuelle Geschehen in Vorarlberg, Österreich und der Welt informiert.

Fokus auf Live-Berichterstattung und Video

Immer wichtiger wird auf VOL.AT die Live-Berichterstattung und das Thema Video. "Als die Nachrichtenplattform Nummer 1 in Vorarlberg, legen wir den Fokus immer mehr auf die multimediale Aufbereitung unserer Inhalte", sagt VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer. "Mit VOL.AT TV, Sonderformaten und Themen-Specials werten wir unser Nachrichten-Angebot weiter auf. Die erfreuliche Entwicklung bei den Seitenaufrufen bestärkt uns darin, die richtigen Strategien zu verfolgen. Wir freuen uns, dass unsere Inhalte so gut von unseren Nutzerinnen und Nutzern angenommen werden. Für das große Vertrauen in unser Angebot und unsere Arbeit möchten wir uns herzlich bedanken."