Voice for Innovation: Technologie und Menschen verbinden

Ein Gespräch mit ihrem 101-jährigen Großvater über Carsharing veränderte das Leben von Lara Sophie Bothur und führte sie zu ihrer aktuellen Rolle.

Als Voice for Innovation und Corporate Tech Influencerin auf LinkedIn erreicht Lara Sophie Bothur über 60.000 Menschen. In ihren Job bei Deloitte sucht sie nach den neuesten Themen zu Technologie und Innovation und teilt diese mit ihren Follower:innen – und zählt zu den Top 20 Influencer-Frauen in Deutschland.

Wie wird man bzw. was macht man als “Voice for Innovation“?

Als Business Analyst bei Deloitte war ich anfangs damit betraut, unsere Expertise und Talente in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Blockchain und Metaverse durch eine Marketingkampagne bekannter zu machen. Ein Schlüsselmoment mit meinem damals 101-jährigen Großvater, in dem ich ihm das Konzept von modernem Carsharing erklärte, hat mich dann zu meiner aktuellen Rolle geführt. Denn dieses Gespräch hat den technologischen Wandel für mich so sehr verdeutlicht, dass ich dazu einen Beitrag auf LinkedIn gepostet habe, der mit über 130 Kommentaren, Likes im vierstelligen Bereich und 350.000 Impressionen sehr erfolgreich war. Inspiriert davon begann ich, zu verschiedenen Themen der Marketingkampagne zu posten. Damit war die Rolle der Voice for Innovation geboren.

Wie spürt man zukunftsweisende Themen auf?

Hier spielt die breite und tiefe Expertise von Deloitte eine entscheidende Rolle. Ich arbeite eng mit meinen Kolleg:innen aus dem Innovationsbereich und dem Research-Team zusammen. Und über LinkedIn bin ich mit vielen Tech-Unternehmen und -Expert:innen sehr gut vernetzt, so dass ich auch auf diesem Weg viele neue Themen mitbekomme. Zudem bin ich auf zahlreichen Events, auf denen ich spannende Talks von Tech-Expert:innen hören oder Innovationen erleben kann.

Technik und Social Media – wie passt das zusammen?

Ich sage immer: Keep it simple. Im Moment funktionieren kurze und schnelle Videos, in denen ein komplexes Thema einfach erklärt wird, super. Insbesondere auf LinkedIn wird die Arbeitswelt immer nahbarer, immer persönlicher. Im Zentrum steht – mehr denn je – der Mensch und so ist es vielleicht auch kein Wunder, dass man mit einer Mischung aus New Work-Themen, Innovation und Technologie viele Menschen erreichen kann.

Was kann man sich unter Corporate Influencing vorstellen?

Als Corporate Influencerin agiere ich als Themen- und Markenbotschafterin mit einer sehr persönlichen Note. Das macht die Kommunikation in vielen Fällen menschlicher und insbesondere auf LinkedIn kann das sehr erfolgreich sein. Abhängig von der Persönlichkeit kann eine erfolgreiche Positionierung als Corporate Influencer:in dazu beitragen, dass Unternehmen als attraktive Arbeitgeber oder starke Partner wahrgenommen werden.

Sollte in Zukunft jedes Unternehmen Corporate Influencer:innen beschäftigen?

Corporate Influencing als neue Art der Kommunikation wird nach meiner Einschätzung an Bedeutung gewinnen. Am Ende dreht sich vieles um den Menschen und persönliche, menschliche Kommunikation kann einen sehr hohen Impact erzielen. Ich beobachte eine wachsende Zahl von Corporate Influencer:innen und das ist, denke ich, erst der Anfang.

Influencer:innen werden oftmals belächelt – wie gehst du mit kritischen Stimmen um?

Ich musste mit der Bezeichnung erst warm werden, aber inzwischen ist das für mich ein sehr starker Begriff. Das Wort „Corporate“ impliziert ja, dass es nicht nur um leichte Inhalte geht, sondern dass hier fachlich relevante Inhalte gut verständlich aufbereitet werden. Als Influencer:in hat man die Möglichkeit, Wissen zu stärken. Daher mein Fazit: Wenn wir neue Entwicklungen verständlich machen können, erhöhen wir die Akzeptanz und das ist der große Mehrwert von verantwortungsbewusstem Corporate Influencing.