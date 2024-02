VogelfreiRAUM wird zur großen Freebird-Slam Bühne

Ohne die haushohe Favoritin und Titelverteidigerin Lia Hartl aus Rankweil geht das traditionelle Event über die Bühne. "Drei Friseure" sorgen am Samstag für musikalische Unterhaltung.

RANKWEIL. Bereits zum dritten Mal besteigen am Freitag dem 16. Februar ab 20 Uhr zahlreiche Ländlegrößen der Vorarlberger Slamszene die Bühne des vogelfreiRAUM. Der „freebird Slam“ verspricht was der Name ausdrückt - es wird selbst Gedichtetes vorgetragen, frei oder vom Blatt gelesen, entstanden in den freien Gedankenwelten der Poeten. Die Themenauswahl ist bunt und vielfältig und das Publikum darf sich auf berührende, humoristische, tiefsinnige Seeleneinblicke freuen. Durch den Abend führt der Nachwuchsmoderator Constantin Eberle, der vor einem Jahr noch selbst als Poet am freebird Slam teilgenommen hat. Carmen Drexler, engagiertes Teammitglied im vogelfreiRAUM und Organisatorin der Veranstaltung, wird dieses Mal selbst am Slam teilnehmen und verrät augenzwinkernd, dass sie in der Organisation von Veranstaltungen wesentlich mehr Routine mitbringe, als im slamen. Die Vorjahressiegerin und Spitzen Poetry Slamerin Lia Hartl sitzt diesmal nur unter den Zuschauern. Die erst 17-jährige Rankweilerin hat sich in diesem Metier längst auf internationaler Ebene einen starken Namen gemacht. Eine Regel für das Publikum ist die Wertschätzung gegenüber den vortragenden Autoren. So wird auch Mut und Einsatz mit Applaus gewürdigt, was zu einem gelungenen Abend beiträgt. Der Eintritt ist frei und eine weitere Form der Wertschätzung ist eine großzügige Hutspende für die Künstler und Künstlerinnen. Kartenreservierungen sind bei dieser Veranstaltung nicht möglich.