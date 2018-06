voestalpine legte 2017/18 Gewinnsprung hin

Der börsenotierte Stahlkonzern voestalpine hat seine Gewinne im Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende März) dank starker Konjunktur und internationaler Wachstumsstrategie massiv ausgeweitet. Das Ergebnis nach Steuern legte gegenüber dem Jahr davor um 55 Prozent von 527 Mio. auf 817,9 Mio. Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch ad hoc mitteilte. Der Umsatz erhöhte sich um 14 Prozent auf 12,9 Mrd. Euro.

Im gerade erst angelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 will die voestalpine ihr operatives Ergebnis “in etwa auf dem Niveau des Vorjahres” halten – Gewinnzuwächse wie 2017/18 sind also vorerst nicht zu erwarten. Die Einschätzung für das zweite Geschäftshalbjahr 2018/19 sei schwierig, denn spätestens in diesem Zeitraum seien “maßgebliche negative Effekte aus handelspolitischen Lenkungsmaßnahmen zumindest einzelner Länder nicht mehr auszuschließen”. Nach den per 1. Juni eingeführten US-Importzöllen auf Stahl und Aluminium drohen derzeit beispielsweise auch Autoimportzölle. Weiters befürchtet die Voest ein allmähliches Nachlassen der Hochkonjunkturphase.