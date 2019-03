voestalpine-Chef befürchtet gebremste Automobilkonjunktur

Die drohenden US-Sonderzölle von bis zu 25 Prozent auf Autos wären ein schwerer Schlag für die europäische Automobilindustrie. "Eine Dimension von 25 Prozent wäre de facto nicht verkraftbar - auch jede andere Belastung wäre ein Rückschlag für die Branche", sagte der Chef des oberösterreichischen Stahlriesen voestalpine, Wolfgang Eder, Dienstagabend vor Journalisten in Wien.

Das hinterlässt auch Bremsspuren in der Bilanz der voestalpine, die die gesamte deutsche Automobilindustrie mit Kfz-Teilen beliefert und 34 Prozent ihres Konzernumsatzes im Unternehmensbereich Automotive erzielt. Nach zwei Gewinnwarnungen im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende März) infolge einer ganzen Reihe von Sonderfaktoren bestätigte der Konzernchef die zuletzt Mitte Jänner gekappten Prognosen: Eder geht für das gesamte Geschäftsjahr von einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 1,55 Mrd. Euro und einem operativen Ergebnis (EBIT) von etwa 750 Mio. Euro aus – ursprünglich hatte die voestalpine hier 1,18 Mrd. Euro, ab Herbst nur noch knapp 1 Mrd. Euro erwartet. Gleichzeitig rechnet Eder heuer aber auch mit “einem neuen Rekordumsatz”.

“Zwei Gewinnwarnungen in dem Geschäftsjahr – seit 1995 war es davor eine einzige – tun weh, aber wir sind überzeugt, dass es uns bis zum Jahresende gelingt, die Probleme nicht nur zu bewältigen, sondern in das nächste Jahr zu gehen, wo die Probleme weitgehend abgehakt sind”, so der CEO.

Auch im Handelsstreit zwischen den USA und China ortet er keine Entspannung: “Für uns sieht es momentan nicht so aus, dass es kurzfristig zu einer Einigung kommt – da gibt es gewisse Sekundär- und Tertiäreffekte”, bedauert der voestalpine-Chef. Länder wie China, Indien und Brasilien suchen nach Ersatzmärkten. “Diese Handelsauseinandersetzungen haben schon sehr weitreichende Konsequenzen, ohne dass man sie im Detail bewerten kann.” Die USA hätten den Zugang für Werkzeugstahl “weitgehend dichtgemacht”. Das betrifft die voestalpine. Die unmittelbaren Auswirkungen der US-Strafzölle seien aber insgesamt “überschaubar”. Der Konzern beschäftigt in Nordamerika 3.000 Mitarbeiter an 48 Standorten und erzielt dort rund 1,3 Mrd. Euro Jahresumsatz. “Das, was in den USA an Belastung kommt, spielt sich in einer Dimension von 10 bis 15 Mio. Euro ab.” Das “große Problem” seien vielmehr die internationalen Verflechtungen der Handelsmaßnahmen.