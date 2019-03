Vocal Night im Jazzseminar

Die Klasse Irina Frainer-Fehn lud zum Konzert und bot eine tolle Show.

Dornbirn. Wer auch einmal auf der Bühne im Jazzseminar auftreten und singen möchte, sollte sich vorher für Gesangsunterricht in der Musikschule Dornbirn anmelden. Für manche Schülerinnen beginnt das bereits im Kindesalter in einem der Chöre. Andere entdecken ihre Liebe zur Musik später und nehmen Gesangsunterricht auch im Erwachsenenalter.

Eines machte den Konzertabend ganz besonders: im Saal des Jazzseminars fühlte man sich wie in einer große Familie, deren Zügel eine zarte Frau im Griff hat. Irina Frainer-Fehn ist nicht nur das Oberhaupt der Familie. Sie ist auch die beliebte Lehrerin, die locker plaudernde Moderatorin (die hochkarätige Band der Vocal Night nennt sie auch mal ihre Boygroup) und fallweise macht sie die groovende Sängerin im Background. Wie das in einer Familie so ist, werden die jungen Leute irgendwann flügge. So verabschiedet sich die großartige Jana Kopf bald nach Wien, wo sie studieren wird. Yanisha Nadrai hatte sich bei DSDS (Deutschland sucht den Superstar) beworben und auch dort einen guten Auftritt hingelegt. „Genommen wurde ich aber nicht. Sie sagten, ich sei zu jung“, so die Dreizehnjährige, die sich weiterhin viel vornimmt.