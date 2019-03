Vocal Night im Jazzseminar

Die Sängerinnen der Klasse Irina Frainer-Fehn präsentieren ihr Können.

Dornbirn. Manche Konzerte im Jazzseminar haben Kultstatus, weil die Gesangslehrerinnen der Musikschule Dornbirn wahre Könnerinnen ihres Fachs sind. Die hochmotivierten Schülerinnen nützen bei der Vocalnight ihre Chance für den großen Auftritt. Und schon am kommenden Donnerstag ist es wieder so weit: die Sängerinnen der Klasse Irina Frainer-Fehn zeigen auf der Bühne, was sie drauf haben.