VN-Fantribüne: Das sagen Zech und Luckeneder vor dem LASK-Spiel

In der neuen Ausgabe der VN-Fantribüne sprachen Christian Adam und Maximilian Werner mit den SCR Altach Kickern Benedikt Zech und Felix Luckeneder.

Im letzten Spiel vor dem ominösen “Schnitt”, also der Teilung der österreichischen Fußball-Bundesliga in eine Meistergruppe und in eine Qualifikationsgruppe, in ein oberes und in ein unteres Play-Off, könnten die Altacher Jungs im heimischen Schnabelholz nochmals wichtige Punkte mitnehmen:Es geht zuhause gegen die Gäste aus Pasching, gegen den LASK. Alles Wichtige zu diesem Spiel und noch viel mehr hören Sie in dieser vierzehnten Ausgabe des Fußball-Podcasts der Vorarlberger Nachrichten, der VN-Fantribüne.

Unter Anderem waren Benedikt Zech und Felix Luckeneder, welcher aktuell vom LASK ausgeliehen ist, bei uns vor dem Podcast-Mikro zu Gast und sind uns Rede und Antwort gestanden.