VMOBIL-Radboxen bewähren sich

Das seit einigen Wochen bestehende Angebot am Hohenemser Bahnhof macht es noch attraktiver und einfacher, per Fahrrad und öffentlichem Verkehr unterwegs zu sein. Ein neues Video erklärt die Benutzung.

Was sind die VMOBIL-Radboxen? Sichere, geschützte und fix reservierbare Abstellplätze für das eigene Fahrrad! Ausgestattet mit E-Bike-Lademöglichkeit, Innenbeleuchtung und Aufbewahrungsmöglichkeit für Helm und Regenbekleidung, sind sie hochwertige Fahrradgaragen – der Hohenemser Bahnhof sieht dieses zukunftsweisende Angebot als einer der ersten in Vorarlberg vor. Die ersten Boxen sind bereits am Vorplatz betriebsbereit; demnächst können weitere Boxen auch vom Zugang Herrenried aus bezogen werden, was einen raschen und einfachen Wechsel zwischen Fahrrad, Bus und Bahn erlaubt!