Vlhova-Führung im Killington-Slalom - Liensberger 5.

Auch in Killington gibt Petra Vlhova den Ton an. Die slowakische Skirennläuferin führt im Weltcup-Slalom zur Halbzeit vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,20 Sek.) und der Schweizerin Wendy Holdener (+0,58).

Es ist nach einem Jahr coronabedingter Pause in Killington das erste und einzige Rennen in diesem Jahr an der US-Ostküste, da der Riesentorlauf am Samstag wegen Windböen abgesagt wurde.