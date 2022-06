VKI: Zustellung von Mjam, MPreis und Hofer überzeugt nicht

Die Coronakrise mit ihren Lockdowns hat Lieferdiensten und Lebensmittelzustellern noch einmal einen deutlichen Schub gegeben. Doch nicht alle sind gleich gut, zeigt ein Test des Magazins "Konsument" vom Verein für Konsumenteninformation. Die Konsumentenschützer haben 17 Hauszusteller für Lebensmittel getestet, Testsieger ist der Biohof Achleitner. Der Schnelllieferdienst Mjam Market sowie die Zustelldienste von MPreis und Hofer/Roksh schnitten "weniger zufriedenstellend" ab.

Verbesserungspotenzial beim Kundenservice sehen die Tester vor allem bei Afreshed. Dieser Betrieb hat sich darauf spezialisiert, genussfähiges Obst und Gemüse davor zu bewahren, im Müll zu landen. Probleme hinsichtlich der Herkunftskennzeichnung bei Obst und Gemüse gibt es bei Flink, Unimarkt, Afreshed, Hausfreund, Mjam Market und bei Hofer/Roksh. "Teilweise stimmte die Herkunftsangabe auf der Website nicht mit der der tatsächlich gelieferten Ware überein, teilweise fehlten Herkunftsangaben völlig", so die Konsumentenschützer laut dem Bericht.

Insgesamt hat der "Konsument" acht "sehr gut", drei "gut", drei "durchschnittlich" und drei "weniger zufriedenstellend" vergeben. Untersucht wurden Supermärkte, Schnelllieferdienste, Bio- und Bauernmärkte sowie Obst- und Gemüse-Abos. Unter den Anbietern mit Supermarktsortiment hat Interspar am meisten überzeugt. Der Onlineshop von Billa schnitt "gut" ab, jener von Unimarkt "durchschnittlich". Unter den Schnelllieferdiensten schnitt Alfies am besten ab. An der Spitze des Tests stehen neben dem Achleitner Biohof die Biohöfe Adamah und Fink.