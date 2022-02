VKI startet Sammelaktion für Kunden der Universal Versand

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat eine kostenlose Sammelaktion gestartet, die Kunden von Universal Versand helfen soll, angeblich unzulässig in Rechnung gestellte Zinsen bei Teilzahlungsvereinbarungen zurückzubekommen. Dabei geht es um Klauseln zu Zinseszinsen in Teilzahlungsvereinbarungen. Mit Zinseszinsen sei ein Zinssatz von 21,7 Prozent pro Jahr verrechnet worden.

"Mit der Regelung sollte eine monatliche Verrechnung von Zinseszinsen bewirkt werden, die für den Durchschnittsverbraucher nicht erkennbar war", kritisiert der VKI. Der Oberste Gerichtshof (OGH) habe bereits die Klauseln für unzulässig erklärt. "Dies hat zur Folge, dass Universal Versand bei Teilzahlungskaufverträgen nur die gesetzlichen Zinsen von vier Prozent verlangen darf und die Zinsdifferenz an betroffene Konsumentinnen und Konsumenten rückerstatten muss. Der VKI organisiert deshalb eine Sammelaktion für betroffene Konsumentinnen und Konsumenten", so die Konsumentenschützer am Dienstag in einer Aussendung.