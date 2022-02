VKI rät bei Fondspolizze zu provisionsfreiem Abschluss

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) rät bei Lebensversicherungen zu Fondspolizzen und zu einem provisionsfreien Abschluss. "Wer kosten- und steueroptimal veranlagen will, kommt um eine provisionsfreie Vermittlung nicht herum", heißt es in der aktuellen Ausgabe des VKI-Magazins "Konsument". Der VKI hat vier Tarife von fondsgebundenen Lebensversicherungen verglichen und errechnet, wie hoch die Nettorendite bei einer angenommen Marktrendite von 7 Prozent jährlich ist.

Statt den in der Versicherungsbranche bisher üblichen Provisionen, die den Ertrag teils erheblich schmälern, basiert die VKI-Berechnung auf einem einmaligen Vermittlungshonorar von 300 Euro. Dieses eingerechnet schnitten die provisionsfreien Tarife von Standard Life (B-Smart Invest SE) und HDI Leben (Two Trust Aktiv FSR22A) nach 25 Jahren und einer angenommenen Marktrendite von 7 Prozent mit einer Nettorendite von 5,36 bzw. 5,34 Prozent am besten ab. Die provisionsfreien Tarife von Uniqa (FlexSolution R2RS) und APK (Premiumtarif) schnitten mit Nettorenditen von 5,18 bzw. 4,85 Prozent etwas schlechter ab.