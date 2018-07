VKI hat weitere Klage gegen VW eingebracht

Der Abgasskandal bei VW zieht eine Reihe von gerichtlichen Nachspielen hinterher. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) bringt im September nicht nur eine große Sammelklage ein, bereits neu eingebracht wurde nun eine Klage gegen VW wegen "Verschlechterungen nach Software-Updates". Beauftragt wurde die Klage vom Konsumentenschutzministerium, teilte der VKI am Montag mit.

“Die Beteuerungen von VW in diesem Zusammenhang sind irreführend. Tatsächlich sind Verschlechterungen nach dem Update realistisch, was sich letztlich auch auf den Wert der Fahrzeuge auswirken muss”, hieß es in der VKI-Aussendung.

Unterdessen lobte EU-Justizkommissarin Vera Jourova die bisher von VW im Rahmen des Dieselskandals vorgenommenen Verbesserungen des Schadstoffausstoßes bei den Fahrzeugen von Konsumenten. Die Verbesserungsrate betrage 80 Prozent, wobei dies in den EU-Staaten unterschiedlich sei. In Rumänien liege die Quote bei nur 36 Prozent, in Deutschland bei 96 Prozent, so Jourova am Montag.