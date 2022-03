VKI erweitert Sammelaktion für Ski-Saisonkarten 2019/2020

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) erweitert die für Betroffene kostenlose Sammelaktion zur Rückerstattung von Ski-Saisonkarten für 2019/2020 um acht weitere Karten: KitzSki Jahreskarte, Montafon Brandnertal Card, Tirol Regio Card, Steiermark Joker, Ski Alpin Card, Ski Arlberg, Ski Lungau und SkiWelt Wilder Kaiser Brixental. Hintergrund ist die Coronapandemie, bei der zahlreiche Lifte monatelang geschlossen waren.

"Die Besitzer von Skisaisonkarten haben einen gesetzlichen Anspruch, ihr Entgelt für jenen Zeitraum, in dem eine Leistungserbringung nicht möglich ist, von den Liftbetreibern zurückzuerhalten", so der VKI. Obwohl die Gerichte die Rechtsansicht des VKI auf aliquote Rückerstattung des Kartenentgelts bestätigt hätten, verweigerten nach wie vor etliche Liftbetreiber die Rückzahlung an betroffene Saisonkartenbesitzer.