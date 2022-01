Vizekanzler zu Teuerungsausglich: Schauen uns das genau an

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) meinte Sonntagnacht in der ORF-Sendung "Im Zentrum" zu den hohen Energiekosten, dass Anpassungen der Sozialhilfen im Gespräch seien. Die Politik werde auf die steigenden Preise hinschauen müssen, man beobachte das genau.

Zur umstrittenen Erdgasleitung Nord Stream 2 von Russland nach Mitteleuropa unter Beteiligung der teilstaatlichen OMV hielt Kogler fest, dass diese noch nicht in Betrieb ist. Österreich hätte bisher auch ohne dem gelebt. "Wir müssen raus aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern", so Kogler, das Gasprojekt selbst sei aber auch eine außen- und europapolitische Frage.

Hier gebe es unterschiedliche Betonungen in der ÖVP/Grüne-Bundesregierung. Der Trend gehe darin, dass die Inbetriebnahme - oder eben nicht - ein Teil des Drohungsszenarios gegen Russland sei, und das sei auch seine Position, so Kogler in der Diskussionssendung.