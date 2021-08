Vivaldi-Festival zum 1.600 Jahrestag der Gründung Venedigs

Anlässlich des 1600. Jahrestages ihrer Gründung wird die Stadt Venedig auch ihrem berühmtesten Komponisten, Antonio Vivaldi (1678-1741), Tribut zollen. Am 21. September beginnt die erste Ausgabe des Vivaldi-Festivals, das bis zum 21. Oktober dauern wird. Organisiert das Festival vom Regisseur Enrico Castiglione, der auch künstlerischer Leiter der Veranstaltung ist.

Die Konzerte des Festivals finden unter der Leitung von Enrico Castiglione an historischen Orten statt, die mit dem 1741 in Wien gestorbenen Künstler eng verbunden sind. Zu ihnen zählen die Kirche der Pietà, in dessen Waisenhaus Vivaldi Lehrer war, die Kirche San Giovanni in Bragora, in der der große Musiker getauft wurde, sowie die Basilika Santa Maria della Salute sowie die ältesten Kirchen und Basiliken und die wichtigsten Paläste der Stadt.