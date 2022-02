"Viva Venezia!": Belvedere lässt die Lagunenstadt hochleben

Wen plagt in Pandemiezeiten nicht das Fernweh? Wem es dank Omikron noch etwas zu heikel ist, die Koffer zu packen, schafft es eventuell zumindest ins Untere Belvedere. Dort wird ab Donnerstag "Viva Venezia!" ausgerufen. Die gleichnamige Ausstellung ergründet anhand von rund 80 Gemälden - ein über zehn Meter langer Gigant von Hans Makart inklusive - den Mythos der Lagunenstadt, der vorwiegend im 19. Jahrhundert entstanden ist.

Generaldirektorin Stella Rollig sprach am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz von einem "schönen, attraktiven Thema", bei dem das Belvedere weitgehend aus seinen eigenen Beständen schöpfen könne. Die These der Schau: Das bis in die Gegenwart hineinwirkende Bild Venedigs ist ein Konstrukt aus Vorstellungen und Topoi, das sich vor allem aus Projektionen von Künstlerinnen und Künstlern speist, die sich im vorvorigen Jahrhundert in der vom Niedergang gezeichneten Stadt aufgehalten, die Schattenseiten verklärt und so zum "dunklen Mythos der romantischen, sterbenden Stadt" beigetragen haben, wie die Hausherrin formulierte. "Die Erfindung Venedigs im 19. Jahrhundert" heißt die im eben fertig renovierten Unteren Belvedere - die finale Ausgestaltung des neuen Cafés fehlt noch - angesiedelte Ausstellung denn auch im Untertitel.