Vitor Roque schießt Barcelona mit Premierentor zu Heimsieg

Vitor Roque setzte sich in Szene

Mit seinem ersten Treffer für den FC Barcelona hat der 18-jährige Brasilianer Vitor Roque die Katalanen zu einem 1:0-Heimsieg gegen Osasuna geköpfelt. Der kurz davor eingewechselte Angreifer war am Mittwoch in der 63. Minute zur Stelle. Es war die erste Partie seit der Bekanntgabe von Trainer Xavi, den Club mit Saisonende verlassen zu wollen. Barcelona tat sich erneut schwer, in der Offensive gefährliche Szenen zu erarbeiten.

In der Tabelle liegen die Blaugrana weiter acht Zähler hinter Tabellenführer Girona. Auf den Zweiten Real fehlen sieben Punkte, die Madrilenen sind in der 22. Runde noch dazu erst am Donnerstag bei Getafe im Einsatz.