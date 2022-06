Visuelle Kommunikation

Das Design- und Fotostudio „Ludwina“ in der Bludenzer Mühlgasse wurde im Jänner von Tabea Martin eröffnet.

Das Design- und Fotostudio „Ludwina“ von Tabea Martin befindet sich in der Mühlgasse gleich neben dem ebenfalls neu eröffneten Schneideratelier von Carmen Müller. Beide Jungunternehmerinnen kannten sich zuvor nicht, verstehen sich aber gut. Das Atelier „Ludwina“ ist in den Farben Schwarz und Weiß gestaltet, selbst Hund Oskar passt farblich dazu. Nicht zuletzt durch das Kreuzgewölbe an der Decke entsteht ein ganz besonderes Flair. Die gebürtige Brazerin bietet Dienstleistungen in zwei Bereichen an, nämlich einerseits in der grafischen Gestaltung, wobei ihr Fokus vorwiegend im Branding liegt, und andererseits in der Fotografie.