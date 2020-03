Virtuelle Museumsbesuche mit Google und Co

Trotz der behördlichen Schließung aller österreichischen Bundesmuseen bis voraussichtlich 3. April muss man nicht komplett auf den Kunstgenuss verzichten. Mit der Webanwendung "Google Arts & Culture" kann man nach dem Streetview-Prinzip virtuell durch über 1.200 internationale Museen und Ausstellungen "schlendern". Auch österreichische Häuser bieten den Besuch von der Couch aus an.

Über 1.200 Museen, Galerien und Ausstellungsstätten vom Museum of Modern Art (New York) über die Uffizien (Florenz) bis hin zur Eremitage (St. Petersburg) stellen auf "Google Arts & Culture", das auf der Startseite mit Kategorien wie "This week's most popular" oder "Recently Published" in der Aufmachung an Streamingdienste wie Netflix erinnert, ihre Bilder inklusive Hintergrundwissen zur freien Verfügung. Auch österreichische Museen wie das KHM, die Albertina oder das Leopold Museum sind vertreten. Einige heimische Institutionen bieten aber auch selbst zahlreiche Online-Features zu ihrer Sammlung an.