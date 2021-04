Virtuelle Genfer Uhrenmesse mit 38 Firmen begonnen

Lange haben die Uhrenhersteller darauf gewartet, nun können sie ihre edlen Stücke endlich wieder an einer Messe präsentieren. Coronabedingt jedoch nur online. Noch bis Dienstag zeigen Uhrenmarken wie Rolex, Cartier oder Patek Philippe an der virtuellen Uhrenmesse "Watches & Wonders" ihre Kreationen. Im Vorfeld sprach der Branchenblog "Hodinkee" mit Blick auf das 38 Firmen starke Ausstellerfeld vom "Super Bowl" der Uhren.

Neue Modelle zu bewerben, ist für die Hersteller zentral. "In der Regel machen neu lancierte Uhren rund 15 Prozent unserer Jahresproduktion aus", unterstreicht etwa Patek Philippe-Chef Thierry Stern im Gespräch mit AWP die Bedeutung neuer Produkte in seinem Haus. Wegen Corona war aber lange nicht an die Durchführung von Uhrenmessen zu denken.