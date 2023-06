Vingegaard führt bei Dauphine - Großschartner fällt zurück

Jonas Vingegaard hat seine Führung beim Criterium du Dauphine am Freitag auf der ersten Bergetappe erfolgreich verteidigt. Der Däne kam beim 6. Abschnitt 48 Sekunden hinter dem deutschen Tagessieger Georg Zimmermann (Intermarche) mit der ersten Verfolgergruppe ins Ziel. Er liegt in der Gesamtwertung weiter 1:10 Min. vor dem Australier Ben O'Connor (AG2R) bzw. 1:23 vor dem Franzosen Juan Alaphilippe (Soudal). Felix Großschartner fiel aus den Top Ten.

Am Samstag erwarten zwei Berge der höchsten Kategorie die Profis auf dem 147,9 Kilometer langen Teilstück zwischen Porte-de-Savoie und Col de la Croix de Fer. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Grenoble.