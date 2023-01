Vindex konnte gerettet werden

Eva Fahlbusch engagiert sich stark für Geflüchtete – egal, woher sie kommen.

Vereinsgründung

Über Dowas gelangte Eva Fahlbusch zu Integra. Dort war sie für Werkstätten zuständig, in denen Langzeitarbeitlose beschäftigt wurden, unter ihnen Geflüchtete aus Tschetschenien. Konfrontiert mit den traumatisierten Menschen, beschloss sie, ihnen zu helfen und gründete gemeinsam mit Geflüchteten Vindex – Schutz und Asyl. „Vindex ist ein interkultureller Zusammenschluss von Konventionsflüchtlingen, Asylsuchenden und Einheimischen und hilft Menschen, die in Österreich Schutz suchen. Egal, woher sie kommen“, informiert die Obfrau.

Zum finanziellen Engpass kam es vor knapp drei Jahren, nachdem die bisherige Förderin, die Stiftung Weitblick, neue Schwerpunkte setzte und Vindex keine Geld­mittel mehr zur Verfügung stellen konnte. „Bis dahin hatte uns die Stiftung finanzielle Sicherheit gegeben. Dadurch konnten wir unser Beratungsprogramm und die integrativen Maßnahmen ausweiten.“ Nach deren Rückzug, und weil Vindex vom Land Vorarlberg zu einem Zeitpunkt Strukturförderung erhalten hat, schlitterte Vindex in eine schwere Krise. „Wir mussten personell runterfahren und Projekte aufgeben, um wenigstens unsere Basisarbeit weitermachen zu können“, erklärt Eva Fahlbusch.

Anfang 2021 schlossen sich mehr als ein Dutzend Personen unterschiedlichster Berufsgruppen zu einem Unterstützungskomitee zusammen, das Aktionen organisierte, um Vindex zu retten. Dem ­Komitee gehören unter anderem Sigi Ramoser, Hanno Loewy, Burkhard Walla, Ingrid Bertel und Konrad Lerch an.

Kunstauktion

„Vindex bleibt“, stellt die Obfrau klar, wenn auch in abgespeckter Form. „Ein volles Programm wäre nur dann möglich, wenn uns die Landesregierung Strukturförderung gewähren würde.“

Die Verfechterin des in der österreichischen Verfassung verankerten Artikel 2, „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, klagt, dass durch die aktuelle Flüchtlingspolitik die Würde des Menschen permanent missachtet wird. „Fakt ist, Krieg und Flucht wird es immer geben. Und wir sind dazu verpflichtet, die Menschen in Not aufzunehmen und ihnen zu helfen.“