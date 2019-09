Vinales startet bei Moto-GP-Lauf in San Marino aus Pole

Der Spanier Maverick Vinales nimmt den MotoGP-WM-Lauf in San Marino am Sonntag aus der Pole Position in Angriff. Der Yamaha-Fahrer sicherte sich am Samstag im Qualifying Platz eins, dahinter landete überraschend sein Landsmann Pol Espargaro auf KTM vor dem Franzosen Fabio Quartararo (Yamaha). Die zweite Startreihe bilden Franco Morbidelli, WM-Leader Marc Marquez und Andrea Dovizioso.

Für Espargaro bzw. KTM ist es in der Motorrad-Königsklasse die beste Platzierung in einem Qualifying überhaupt. "Ich kann nicht glauben, wie wir das geschafft haben", freute sich der Spanier. "Das Bike war in den Tests sehr gut, nun auf wärmerer Strecke konnte ich noch weiter zulegen." Die Grand Prix auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli startet am Sonntag um 14.00 Uhr.