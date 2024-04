Vinales Sprintsieger bei MotoGP in Austin

Maverick Vinales war am Samstag der schnellste Mann in Austin/Texas. Der spanische Aprilia-Pilot holte sich in der MotoGP zunächst mit Rundenrekord die Pole Position für den Grand Prix am Sonntag (21.00 Uhr/ live ServusTV,Sky) und am Abend den Sieg im Sprintrennen.

Vinales, der vor drei Wochen auch den Sprint in Portimao gewonnen hatte, gewann vor seinen Landsmännern Marc Marquez und Jorge Martin, der damit seine Führung in der WM-Wertung ausbaute. Auf Rang vier folgte der 19-jährige KTM-Jungstar Pedro Acosta, der den GP auf Startplatz zwei in Angriff nimmt. Weltmeister Francesco Bagnaia musste sich mit Rang acht begnügen.