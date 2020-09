Vinales gewinnt Moto GP in Emilia Romagna

Maverick Vinales sicherte sich auf seiner Yamaha beim Moto GP Rennen in Italien den Sieg vor Joan Mir und Pol Espargaro.

Maverick Vinales startete von der Pole Position ins Rennen, verlor die Spitzenposition am Start aber gleich an Miller. Doch der Spanier schlug postwendend zurück und führte das Rennen in den ersten Runden an. Doch diese Führung hielt nicht allzu lange, da Bagnaia vorbeizog und seinen Vorsprung weiter ausbauen konnte. Dahinter folgen Espargaro, Quartararo und Mir.