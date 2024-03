Villacher in Kärnten von Lawine verletzt

Ein 64-jähriger Villacher ist am Freitag auf der Feldseescharte in Mallnitz (Bezirk Spittal an der Drau) von einer Lawine verschüttet und schwer verletzt worden. Der Mann war Mitglied einer Skitourengruppe, die bei der Abfahrt ein Schneebrett auslöste. Er wurde von den Schneemassen erfasst und etwa 300 Meter weit mitgerissen. Seine beiden Begleiter schafften es, ihn rasch auszugraben, der 64-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Die Tourenskifahrer waren alle mit Notfallausrüstung ausgestattet. Die Begleiter des 64-Jährigen wurden ebenfalls von der Lawine erfasst, konnten aber noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich fahren. Der Villacher war am Ende des Lawinenkegels zur Gänze verschüttet worden, nur eine Hand ragte aus den Schneemassen. Nach zehn Minuten wurde er geborgen, er wurde schwer verletzt, war aber ansprechbar.