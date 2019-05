Vilimsky reagiert erbost auf Aussagen Fischlers

Der FPÖ-Spitzenkandiat für die EU-Wahl, Harald Vilimsky, hat die Kritik an seiner Partei durch den ehemaligen österreichischen EU-Kommissar und ÖVP-Politiker Franz Fischler zurückgespielt. "Die Achse Karas-Fischler steht für noch mehr EU-Zentralismus", attackierte er am Montag gleichzeitig seinen VP-Mitbewerber, den ÖVP-Listenersten Othmar Karas.

Spätestens jetzt sei klar, dass man mit einer Stimme für die ÖVP den Weg zurück in die EU-Vergangenheit wähle, so Vilimsky. Nach Fischler sei es außerdem nur eine Frage der Zeit, bis mit dem ehemaligen ÖVP-Chef Erhard Busek der nächste EU-Zentralist in den Chor einstimme.