Vilimsky: EU soll Entscheidung zu Migrationspakt akzeptieren

"Die EU-Kommission soll die Entscheidung Österreichs und anderer EU-Staaten akzeptieren, dem UNO-Migrationspakt nicht beizutreten." Das forderte Harald Vilimsky (FPÖ), Delegationsleiter der Freiheitlichen im Europaparlament und FPÖ-Generalsekretär, am Montag.

“Es gibt in der EU einfach grundlegend unterschiedliche Auffassungen in der Migrationsfrage, die vor allem auch eine Folge des Alleingangs der deutschen Kanzlerin (Angela Merkel, Anm.) 2015 und der daraus resultierenden Massenzuwanderung in die EU waren”, so Vilimsky. “Die EU-Kommission soll das zur Kenntnis nehmen und sich lieber darauf konzentrieren, endlich die EU-Außengrenzen gegen illegale Migration zu sichern.”