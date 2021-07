Vikings fordern die Raiders Tirol im Austrian Bowl

Zum neunten Mal seit 2011 lautet die Finalpaarung in der Austrian Football League (AFL) Dacia Vienna Vikings gegen Swarco Raiders Tirol. Die Vikings besiegten am Sonntag im Halbfinale in Wien die Projekt Spielberg Graz Giants mit 21:18. Bereits am Samstag hatten die Tiroler mit einem 31:20-Erfolg über die SsangYong Danube Dragons den Finaleinzug geschafft. Der Austrian Bowl XXXVI findet am 31. Juli in St. Pölten statt.

Die favorisierten Vikings hatten gegen die Steirer wesentlich mehr Mühe als erwartet. Die Giants gingen früh durch einen Touchdown von Darrell Adams in Führung. Gerade bei langen Pässen offenbarte der Rekordmeister aus Wien immer wieder gravierende Schwächen, und so fanden die Steirer vor der Pause noch zwei weitere Male den Weg in die Endzone. Das bedeutete eine 18:13-Halbzeitführung für die Gäste.

In Hälfte zwei ging bei Regen offensiv bei beiden Mannschaften nicht mehr viel. Folgerichtig brachte ein "big play" der Vikings-Defense den Sieg. Ein Fumble-return-Touchdown von Sebastian Wimmer reichte den Wienern zur 19:18-Führung. Dem folgte kurz vor Schluss ein Safety (2 Punkte) zugunsten der Vikings.